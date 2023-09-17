Diyarbekirspor Kırklarelispor'u 2-0 Yendi
Diyarbekirspor, TFF 2. Lig Beyaz Grup 4. hafta maçında Kırklarelispor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Yasin Dülger ve Arda Okan Kurtulan'ın golleriyle galibiyete ulaşan Diyarbekirspor, yoluna emin adımlarla devam ediyor.
Diyarbekirspor, TFF 2. Lig Beyaz Grup 4. hafta maçında konuk ettiği Kırklarelispor'u 2-0'lık skorla yendi.
Diyarbekirspor, ligin 4. haftasında Kırklarelispor'u mağlup ederek yoluna emin adımlarla devam etti. Karşılaşmaya etkili başlayan yeşil-kırmızılı takım, ilk 45 dakikayı Arda Okan Kurtulan'ın 35. dakikada kaydettiği golle 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıya da iyi başlayan Diyarbekirspor, 54. dakikada Yasin Dülger'in golüyle farkı 2'ye çıkardı. Kalan dakikalarda sayısız pozisyondan yararlanamayan Diyarbekirspor, 3 puana 2-0'lık sonuçla ulaştı.
Diyarbekirspor, 5. hafta maçında 23 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Zonguldak Kömürspor'la karşı karşıya gelecek. - DİYARBAKIR