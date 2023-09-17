Diyarbekirspor Kırklarelispor'u 2-0 Yendi

Diyarbekirspor, TFF 2. Lig Beyaz Grup 4. hafta maçında Kırklarelispor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Yasin Dülger ve Arda Okan Kurtulan'ın golleriyle galibiyete ulaşan Diyarbekirspor, yoluna emin adımlarla devam ediyor.