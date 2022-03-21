Diyarbekirspor Etimesgut dostluğu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Diyarbekirspor Etimesgut dostluğu

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Diyarbekirspor Etimesgut dostluğu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Diyarbekirspor, deplasmanda 1-0 kazandığı Etimesgut Belediyespor maçının ardında gösterilen dostluk ve misafirperverlik için ev sahibi kulübün yönetimine teşekkür etti.

ANKARA (İHA) - TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Diyarbekirspor, deplasmanda 1-0 kazandığı Etimesgut Belediyespor maçının ardında gösterilen dostluk ve misafirperverlik için ev sahibi kulübün yönetimine teşekkür etti.

Ankara'da örnek bir tablo ile karşılaştıklarını belirten Diyarbekirspor Başkanı Turan İlgin, Etimesgut Belediyespor Kulübü Başkanı Mesut Şahingöz ve yönetim kurulu başta olmak üzere Etimesgut halkına çok teşekkür ettiklerini ifade etti.

En iyi şekilde ağırlandıklarını belirten İlgin, "Örnek bir tablo ortaya koydular. Bu kadirşinas tutum bizi çok mutlu etti. Son dakika golüyle kazanan taraf olmamıza rağmen bizi centilmence uğurladılar. Hayati bir galibiyete imza attık ama daha yolumuz var. Cumartesi günü sahamızda yapacağımız Ergene Velimeşespor maçı çok büyük önem taşıyor. Şimdiden tüm halkımızı maça davet ediyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

Diyarbekirspor Etimesgut dostluğu

İhlas Haber Ajansı / Spor

Futbol Federasyonu, Ankara, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title