Diyarbekirspor'dan Bahis Soruşturması Açıklaması

DİYARBEKİRSPOR, TFF'nin profesyonel liglere yönelik yürüttüğü bahis soruşturmasında PFDK'ya sevk edilen 18 futbolcusuyla ilgili verilerin incelendiğini, yakın dönemde herhangi bir bahis faaliyetine rastlanmadığını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nca profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcunun PFDK'ya sevk edildiği açıklandı. 18 futbolcusu PFDK'ya sevk edilen Diyarbekirspor'dan yapılan yazılı açıklamada, soruşturma sürecinin yakından takip edildiği belirtilerek, "Bahis soruşturması sürecini yakından takip ediyoruz. Diyarbekirspor Kulübü olarak, soruşturma kapsamında PFDK'ya sevk edilen oyuncularımızla ilgili veriler detaylı incelendiğinde yakın dönemde bahis faaliyeti bulunmadığı ve oyuncularımızın Diyarbakırspor forması altında kendi maçlarına bahis yapmadıkları açıkça görülmektedir. Sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla bildiririz" denildi.