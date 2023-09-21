Diyarbekirspor'da savunmada görev alan genç futbolcu gelecek vadediyor
Diyarbekirspor'un ara transferde renklerine bağladığı genç futbolcu, yeteneğiyle gelecek vadediyor.
Diyarbekirspor'un ara transferde renklerine bağladığı genç futbolcu, yeteneğiyle gelecek vadediyor.
Genç milli takımlarda da forma giymiş olan 19 yaşındaki futbolcu Mehmet Can Orhan, Diyarbekirspor'la 4 yıllık sözleşme imzalamıştı. Savunmanın solunda gelecek görev yapan Orhan, yeteneğiyle gelecek vadediyor. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor