Diyarbekirspor'a galibiyet primi sözü

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Diyarbekirspor kendi sahasında Kırklarelispor'u 2-0'lık net bir skorla geçerek ligde puanını 10'a çıkartan, Yeşil Kırmızılı futbolculara Diyarbekirspor Kulübü As Başkanı genç iş adamı İbrahim Kayık tarafından prim sözü verildi.

Diyarbekirspor Kulübü As Başkanı genç iş adamı İbrahim Kayık, Kırıklarelispor galibiyeti sonrası soyunma odasında galibiyet sevincini yaşayan futbolculara 350 bin TL prim sözü verdiğini açıkladı. Bu yılın geçen yıllar gibi olmayacağını ve yeni bir yönetim anlayışıyla, yeni teknik heyetiyle ve yeni 20 kaliteli sporcusuyla hedefi olan şampiyonluk yolunda sahada canla başla mücadele eden sporculara 350 bin TL galibiyet primi sözünü yerine getirdiklerini belirten Kayık, "Sporcu kardeşlerimizde bize Diyarbakır halkına ve taraftarlarına verdikleri sözlerini tutacaklarından eminim. Bu kentin ihtiyacı olan özlenen şampiyonluk kupasını bu kadim kentimize getireceklerinin sözü verdiler. Şimdi sıra onlarda" dedi. - DİYARBAKIR