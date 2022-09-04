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Diyarbekirspor: 4-2

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Diyarbekirspor: 4-2

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Baynet İnşaat Balıkesirspor evinde Diyarbekirspor'u rahat geçti: 4-2.Kırmızı-beyazlılar 34'üncü dakikada Berat'ın golüyle öne geçti: 1-0. Maçın 44'üncü dakikasında konuk Diyarbekirspor Kutay ile dengeyi sağladı ve ilk devre 1-1 berabere tamamlandı.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Baynet İnşaat Balıkesirspor evinde Diyarbekirspor'u rahat geçti: 4-2.

Kırmızı-beyazlılar 34'üncü dakikada Berat'ın golüyle öne geçti: 1-0. Maçın 44'üncü dakikasında konuk Diyarbekirspor Kutay ile dengeyi sağladı ve ilk devre 1-1 berabere tamamlandı. Balıkesirspor'da 54'üncü dakikada Berat bir kez daha ağları sarstı ve tabelayı 2-1'e getirdi. 59'uncu dakikada bu kez Hüseyin golü attı ve durum 3-1 oldu. Halil, 75'inci dakikada gol sevinci yaşayarak Balıkesirspor'u 3 farklı üstünlüğe taşıdı. Diyarbekirspor dakika 90'da Berkay'la bir gol daha bulsa da Balıkesirspor evindeki ilk maçı 3 puanla tamamladı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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