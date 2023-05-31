Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Ankaragücü'nü 4-1 yenerek şampiyonluğu elde eden Galatasaray'da taraftarlar, Diyarbakır'da meşaleli kutlama yaptı.

- Diyarbakırlılar Galatasaray'ın şampiyonluğunu meşalelerle kutladı

DİYARBAKIR - Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Ankaragücü'nü 4-1 yenerek şampiyonluğu elde eden Galatasaray'da taraftarlar, Diyarbakır'da meşaleli kutlama yaptı.

Merkez Yenişehir ilçesinde Galatasaray'ın 2022-2023 sezonu şampiyonluğunu kazanmasıyla Ofis semtinde bir araya gelen yüzlerce taraftar, takımlarının şampiyonluğunu meşaleli yürüyüş ve araçlarla konvoy oluşturarak kutladı.

Takımlarının lehine marş söyleyen taraftar, ellerinde Galatasaray bayraklarıyla tezahüratlarda bulundu.

#Galatasaray 'ın şampiyonluğunda en fazla katkıyı sizce hangi futbolcu sağladı? — Haberler.com (@Haberler) May 30, 2023