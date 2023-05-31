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Diyarbakırlılar Galatasaray'ın şampiyonluğunu meşalelerle kutladı

Diyarbakırlılar Galatasaray'ın şampiyonluğunu meşalelerle kutladı

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Ankaragücü'nü 4-1 yenerek şampiyonluğu elde eden Galatasaray'da taraftarlar, Diyarbakır'da meşaleli kutlama yaptı.

- Diyarbakırlılar Galatasaray'ın şampiyonluğunu meşalelerle kutladı

DİYARBAKIR - Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Ankaragücü'nü 4-1 yenerek şampiyonluğu elde eden Galatasaray'da taraftarlar, Diyarbakır'da meşaleli kutlama yaptı.

Merkez Yenişehir ilçesinde Galatasaray'ın 2022-2023 sezonu şampiyonluğunu kazanmasıyla Ofis semtinde bir araya gelen yüzlerce taraftar, takımlarının şampiyonluğunu meşaleli yürüyüş ve araçlarla konvoy oluşturarak kutladı.

Takımlarının lehine marş söyleyen taraftar, ellerinde Galatasaray bayraklarıyla tezahüratlarda bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Galatasaray Diyarbakır Ankaragücü Spor Haberler

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