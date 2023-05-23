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Diyarbakırlı tekvandocu şehri Tokat'ta temsil edecek

Diyarbakırlı tekvandocu şehri Tokat'ta temsil edecek

Spor Haberleri

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sporcusu Kayra Yarar, 21-23 Mayıs'ta Siirt'te düzenlenen okullar arası tekvando yıldızlar grup elemeleri yarı final müsabakalarında bronz madalya kazandı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sporcusu Kayra Yarar, 21-23 Mayıs'ta Siirt'te düzenlenen okullar arası tekvando yıldızlar grup elemeleri yarı final müsabakalarında bronz madalya kazandı.

Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren ücretsiz spor okullarında keşfedilerek Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor Kulübü'ne kazandırılan Kayra Yarar, 33 kilogram yıldız erkekler kategorisinde üçüncülük elde etti.

Kayra, elde ettiği dereceyle 6-8 Haziran'da Tokat'ta yapılacak okul sporları tekvando final müsabakalarına katılmaya hak kazandı. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Siirt Tokat Spor Haberler

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