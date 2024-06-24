Diyarbakırlı Sporcular Kuraş Gençler Şampiyonası'nda Avrupa Şampiyonu Oldu

Edirne'de yapılan Kuraş Gençler Şampiyonası'nda Diyarbakırlı sporcular, Avrupa şampiyonu oldu.

21-23 Haziran tarihlerinde Edirne'de yapılan Kuraş Avrupa Gençler Şampiyonası'nda 19 ülke 220 sporcu mücadele etti. Diyarbakırlı sporculardan 60 kiloda mücadele eden Özgür Alagöz ve 66 kiloda mücadele eden Muhammed Can Yüzen, Avrupa şampiyonu oldu.

Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı antrenör Ramazan Parıldar, "Bu gurur hepimizin. Uluslararası arena da bayrağımızın göndere çekilmesi ve İstiklal Marşı'mızın okunmasını sağlayan sporcularımızı canı gönülden tebrik ederim. İki Avrupa şampiyonluğu, iki altın madalya ilimize ve ülkemize hayırlı olsun. Uzun zaman bu başarı hafızalardan silinmeyecektir. Sporcularımıza Kuraş Dünya Gençler Şampiyonası'nda başarılar dilerim. Bizlere destek veren herkese teşekkür ederim" dedi. - DİYARBAKIR