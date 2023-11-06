Diyarbakırlı sporcular Ankara'da derece elde etti

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sporcuları, Ankara'da düzenlenen turnuvada dereceler elde etti.

Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Ücretsiz Spor Okullarında keşfedilerek Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor Kulübü'ne kazandırılan sporcular başarılarına bir yenisini daha ekledi.

3-5 Kasım arasında Ankara'da yapılan Kuraş Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda DBB sporcuları, rakiplerini yenerek dereceler elde etti. DBB sporcularından Emrullah Uçar, Kuraş Branşı Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda 100 kilogramda birincilik ile altın madalya, Hilal Göktekin 48 kilogramda birincilik ile altın madalya, Fatmanur Teker üçüncülük ile bronz, Nisanur Süren 70 kilogramda üçüncülük ile bronz madalya sahibi oldu.

DBB sporcuları, elde ettikleri dereceyle Özbekistan'da düzenlenecek olan Kuraş Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı da Van Özerden Spor Kulübü Hentbol Takımı'nı 36-20 yendi.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan DBB Spor 2. Lig Hentbol Takımı ilk çıktığı resmi maçı kazandı. Kayapınar Şehit Halit Gülser Spor Kompleksi'nde gerçekleşirken hentbol maçını izlemek için taraftarlar heyecan dolu anların yaşandığı müsabakada takımlarını destekledi.

Maçı kazanan DBB Hentbol Takımı, deplasmanda Van Bal Ebrar Spor Hentbol takımıyla karşılaşacak. - DİYARBAKIR