Diyarbakırlı minik yüzücülerin mücadelesi sona erdi - Haberler

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Diyarbakırlı minik yüzücülerin mücadelesi sona erdi

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Diyarbakırlı minik yüzücülerin mücadelesi sona erdi

Diyarbakır'da okullar arası minikler yüzme müsabakaları tamamlandı.

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'da okullar arası minikler yüzme müsabakaları tamamlandı. Okul sporları müsabakaları çerçevesinde gerçekleşen yarışmalar 11-12 yaşındaki minik öğrencilerin parmak ısırtan mücadelelerine sahne oldu.

Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Köşkler Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen müsabakalar, iki gün sürdü. Yüzme İl Temsilciliği tarafından gerçekleştirilen yarışmalara 9 kulüpten 70 sporcu katıldı. Sporcular, dereceye girebilmek için rakipleriyle kıyasıya mücadele etti.

Renkli görüntülerin ortaya çıktığı yarışlar kurbağlama, kelebek, serbest ve sırtüstü stillerinde farklı kulvar uzunluklarında gerçekleşti. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı / Spor

Diyarbakır, okullar, Yüzme, Spor, Haberler

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