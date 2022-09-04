Diyarbakırlı milli karateci dünya kupası seçmelerine katılma hakkı kazandı

Balıkesir'de yapılan Ümit Genç ve U21 Karate Şampiyonası'nda mücadele eden Bağlar Belediyespor'lu milli karateci Amine Akçakmak çifte başarıya imza attı.

Balıkesir'de yapılan Ümit Genç ve U21 Karate Şampiyonası'nda mücadele eden Bağlar Belediyespor'lu milli karateci Amine Akçakmak çifte başarıya imza attı.

68 kiloda Türkiye üçüncüsü olan Akçakmak, Dünya Kupası seçmelerine katılma hakkı elde etti. Daha önce birçok kez Türkiye şampiyonluğu, ikinciliği ve üçüncülüğü gibi başarılar kazanarak milli takımlarda yer alan Akçakmak, kazandığı başarı nedeniyle çok mutlu olduğunu ifade ederek, bu başarısını kendisine destek olan Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'na atfederek teşekkür etti. - DİYARBAKIR