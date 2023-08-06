Diyarbakırlı Milli Atlet Meryem Bekmez Dünya Üniversiteler Şampiyonası'nda Birinci Oldu

Milli atlet Meryem Bekmez, Çin'de yapılan dünya üniversiteler arası Atletizm Şampiyonası'nda 20 kilometre yürüyüş branşında birinci olarak Dünya şampiyonu oldu. Türkiye Atletizim Milli Takım antrenörü Çetin Aslan, sporcusunu kutladı ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Diyarbakırlı milli atlet Meryem Bekmez, Çin'de yapılan dünya üniversiteler arası Atletizm Şampiyonası'nda birinci oldu.

Milli atlet Meryem Bekmez, 5 Ağustos 2023 tarihinde Çin'in Chengu şehrinde yapılan Dünya Üniversiteler Şampiyonası'nda 20 kilometre yürüyüş branşında tüm rakiplerini geride bırakarak Dünya şampiyonu oldu.

Türkiye Atletizim Milli Takım antrenörü Çetin Aslan, yarışma sonrası yaptığı konuşmada ülkeye altın madalya kazandıran sporcusunu kutladığını söyledi.

Aslan, bu şampiyonada kendilerini yalnız bırakmayan, maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çimtimar'a, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Spor Daire Başkanı Ömer Buğday'a Diyarbakır Gençlik Spor İl Müdürü ve Spor Hizmetleri Spor Müdürü Aydın Çetin'e teşekkür ettiğini söyledi. - DİYARBAKIR