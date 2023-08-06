Üye Girişi
Haberler

Diyarbakırlı Milli Atlet Meryem Bekmez Dünya Üniversiteler Şampiyonası'nda Birinci Oldu

Spor Haberleri

Milli atlet Meryem Bekmez, Çin'de yapılan dünya üniversiteler arası Atletizm Şampiyonası'nda 20 kilometre yürüyüş branşında birinci olarak Dünya şampiyonu oldu. Türkiye Atletizim Milli Takım antrenörü Çetin Aslan, sporcusunu kutladı ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Diyarbakırlı milli atlet Meryem Bekmez, Çin'de yapılan dünya üniversiteler arası Atletizm Şampiyonası'nda birinci oldu.

Milli atlet Meryem Bekmez, 5 Ağustos 2023 tarihinde Çin'in Chengu şehrinde yapılan Dünya Üniversiteler Şampiyonası'nda 20 kilometre yürüyüş branşında tüm rakiplerini geride bırakarak Dünya şampiyonu oldu.

Türkiye Atletizim Milli Takım antrenörü Çetin Aslan, yarışma sonrası yaptığı konuşmada ülkeye altın madalya kazandıran sporcusunu kutladığını söyledi.

Aslan, bu şampiyonada kendilerini yalnız bırakmayan, maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çimtimar'a, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Spor Daire Başkanı Ömer Buğday'a Diyarbakır Gençlik Spor İl Müdürü ve Spor Hizmetleri Spor Müdürü Aydın Çetin'e teşekkür ettiğini söyledi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Meryem Bekmez Dünya Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title