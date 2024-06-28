Diyarbakırlı Genç Kick Boksçu Dünya Şampiyonası İçin Çalışıyor

Diyarbakır'da yaşayan 16 yaşındaki Sudenaz Karabulut, hobi olarak başladığı kick boksta dünya şampiyonasına katılmak için çalışıyor.

Diyarbakır'da 4 yıl önce annesinin teşvikiyle "hobi olsun" diye kick boksa başlayan Karabulut, katıldığı ilk turnuvada madalya kazanınca kick boksu hayatının merkezine aldı.

Yarışmalarda çeşitli dereceler elde eden Karabulut, İstanbul'da 17 Mayıs'ta eş zamanlı olarak düzenlenen Turkish Open WAKO Dünya Kupası ve Uluslararası Akdeniz Kick Boks Şampiyonası'na katıldı.

Turkish Open WAKO Dünya Kupası'nda 4, Uluslararası Akdeniz Kick Boks Şampiyonası kapsamında da 6 maça çıkan ve tüm maçları almayı başaran Karabulut, 2 altın madalya elde etti.

Karabulut, dünya şampiyonasına katılmak için antrenörü eşliğinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

"Şampiyon olacağıma inanıyordum"

Milli takım sporcusu Karabulut, AA muhabirine, hobi olarak yola çıktığı kick boks kariyerinde aldığı ilk şampiyonluğun hayat planlamasında attığı adımları değiştirdiğini söyledi.

Geçen 4 yıl boyunca katıldığı turnuvalarda üst üste şampiyonluklar elde ettiğini belirten Karabulut, aynı gün Turkish Open WAKO Dünya Kupası ve Uluslararası Akdeniz Kick Boks Şampiyonası'na katıldığını, yorucu bir günün ardından 2 altın madalyaya kavuşmanın sevincini yaşadığını belirterek, "Şampiyon olacağıma inanıyordum. Verdiğim emeklerin karşılığını aldığımı düşünüyorum. Macaristan'da yapılacak olan dünya şampiyonasında da ülkemi temsil ederek, ailemi gururlandırmak istiyorum. Önümüzde bir Türkiye Şampiyonası daha var. Onda da şampiyon olup yıl sonunda Macaristan'da yapılacak olan dünya şampiyonasına katılmak istiyorum. Bunun için yoğun çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Antrenör Bilgin Erol: Sudenaz teknik kapasitesi yüksek bir sporcu"

Karabulut'un antrenörü Bilgin Erol de, Diyarbakır'da kick boks alanında yetenekli çocukları keşfederek milli takıma sporcu kazandırmak için büyük bir emek verdiklerini dile getirdi.

İstanbul'da yapılan iki şampiyonada Sudenaz'ın çok iyi bir performans sergilediğini aktaran Erol, "En çok müsabaka yapan sporculardan biri de Sudenaz oldu. Sudenaz, Turkish Open WAKO Dünya Kupası ve Uluslararası Akdeniz Kick Boks Şampiyonası'nda bir günde 10 maç yaptı ve farklı branşlarda şampiyon oldu. Bu bir sporcu için çok yorucu bir tempo. Sudenaz teknik kapasitesi yüksek bir sporcu olduğu için birçok rakibini son raundu görmeden sayı ile nakavt etti. Şimdi de katılacağı Türkiye Şampiyonası'nda birincilik elde ederek, dünya şampiyonasına katılmaya hak kazanması için çalışıyoruz." diye konuştu.