Diyarbakırlı Genç Judocular Avrupa Kupası ve Balkan Şampiyonası'na Hazırlanıyor

Güncelleme:
Diyarbakırlı milli judocular Dicle Başarı, Amed Altın ve İbrahim Halil Kadak, judo sporundaki başarılarını uluslararası arenada sürdürmek için hazırlıklarını sürdürüyor. Genç sporcular, çeşitli müsabakalarda elde ettikleri derecelerle Türkiye'yi temsil etme hedefinde.

Diyarbakırlı milli judocular Dicle Başarı, Amed Altın ve İbrahim Halil Kadak, Ümitler Avrupa Kupası ile Ümitler Balkan Şampiyonası için minderde ter döküyor.

Diyarbakır Spor Lisesi 10. sınıf öğrencileri Dicle Başarı (15) ve Amed Altın (15) ile 9. sınıf öğrencisi İbrahim Halil Kadak (13) derslerinde gösterdikleri başarıları judo sporunda da devam ettiriyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörü Selman Süren eşliğinde çalışmalarını sürdüren öğrencilerden Başarı, bu yıl 11-12 Ekim'de Karadağ'da düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda 44 kiloda ikinci oldu.

İbrahim Halil Kadak ise 2023'te Romanya'da yapılan ve 700 sporcunun katıldığı Minikler Balkan Judo Şampiyonası'nda 26 kiloda birincilik elde etti. Amed Altın da 2022'de Bosna-Hersek'te gerçekleştirilen Balkan Şampiyonası'nda 26 kiloda ikinci olmayı başardı.

Bu başarılarının yanı sıra Türkiye'de katıldıkları müsabakalarda da çeşitli dereceler eden milli judocular, 2026'da düzenlenecek Ümitler Avrupa Kupası ve Ümitler Balkan Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Milli sporcular, bu yarışmalardan derece elde ederek Avrupa ve dünya şampiyonası ile yaz olimpiyatlarına katılmayı, altın madalya kazanarak Türk bayrağını gururla dalgalandırmayı hedefliyor.

Dicle Başarı: "Kolumun kırılmasına rağmen çalışmaya devam ettim"

Sporculardan Dicle Başarı, AA muhabirine, ortaokulda yapılan yetenek testi sayesinde judoya yeteneğinin keşfedildiğini söyledi.

Ailesi, öğretmen ve antrenörünün desteğiyle organizasyonlara katılarak başarılar elde ettiğini belirten Başarı, şunları kaydetti:

"İlk defa Türkiye Şampiyonası'na katıldığımda yenildim ve madalya almadan geri döndüm. İkinci defa Türkiye Şampiyonası'na katıldığımda yarı finalde kolumu kırdım ve maça çıkamadım. O nedenle Balkan Şampiyonası'na gidemedim. Kolumun kırılmasına rağmen çalışmaya devam ettim. Daha sonra katıldığım Türkiye ve Balkan şampiyonları ile Avrupa Kupası'nda çeşitli dereceler elde ettim. Bundan sonra hedefim sıkı bir çalışmayla olimpiyat ve dünya şampiyonasında altın madalya elde etmek, ailemi ve antrenörümü gururlandırmak."

Lastik tamirciliği yaparken keşfedildi

Amed Altın da lastik tamirciliği yaptığı esnada antrenörü tarafından keşfedildiğini dile getirdi.

Sporu çok sevdiğini, aldığı derecelerden dolayı mutlu olduğunu ifade eden Altın, "Aldığım başarılarla ülkemi gururlandırmak benim için çok güzeldi. Verdiğim emekler boşa gitmediği için mutluyum." diye konuştu.

İbrahim Halil Kadak ise ücretsiz spor okulları aracılığıyla yeteneğinin keşfedildiğini anlattı.

Küçük yaşta başladığı judoda aldığı derecelerden dolayı mutlu olduğunu ancak yeni başarılar elde etmek için çalışmalarına devam ettiğini belirten Kadak, "Bundan sonra Avrupa ve dünya şampiyonasında altın madalya kazanmak. Bunun için çalışmaya devam ediyorum." ifadesini kullandı.

Judo antrenörü Selman Süren de yetenekli çocukları spora kazandırmak amacıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan protokol kapsamında çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Toplam 47 branşın bulunduğunu ve bunlardan birinin de judo olduğunu ifade eden Süren, şunları söyledi:

"3 yıl içinde 5 sporcumuz Balkan Şampiyonası'na katıldı. Sporcularımızdan İbrahim Halil Kadak, Balkan şampiyonu oldu. Amed Altın, Balkan ikincisi oldu. Judo branşında Dicle Başarı ilk kez bir bayan sporcumuz olarak finale çıkıp Balkan ikincisi oldu. Sporcularımızın okuldan arta kalan zamanlarında antrenmanlara devam ediyoruz. Hedefimiz, sporcularımızın altın madalya alması. Bunun için çalışmalarımıza son hızla devam ediyoruz."

Kaynak: AA / Ömer Yasin Ergin - Spor
