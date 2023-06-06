Diyarbakır Yenişehir Belediyesi, 6 Yeni Spor Tesisi Kuruyor

Yenişehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Toto Teşkilatı'nın desteğiyle 2 kapalı tenis kortu, 2 açık tenis kortu, 1 sentetik çim futbol sahası, 1 voleybol sahası ve basketbol sahası inşa ediyor.

Diyarbakır'da Yenişehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Toto Teşkilatı'nın desteğiyle 6 yeni spor tesisleri kuruyor.

Spora ve sporculara verdiği desteklerini sürdüren Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci, vatandaşların ücretsiz faydalanacağı 2 kapalı tenis kortu, 2 açık tenis kortu, 1 sentetik çim futbol sahası, 1 voleybol sahası ve basketbol sahası inşasına başlandığını müjdeledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Yenişehir Belediyesi ile Spor Toto Teşkilatının desteğiyle ilçeye yeni spor tesislerinin kazandırılacağını belirten Başkan Beşikci, "Geleceğimizin teminatı gençlerimiz için çok amaçlı olarak planlanan spor tesislerimizin yapımına başlamış bulunmaktayız. Vatandaşlarımızın günün büyük çoğunluğunu geçirebileceği ve spor yapacakları 2 kapalı tenis kortu, 2 açık tenis kortu, 1 sentetik çim futbol sahası, 1 voleybol sahası ve basketbol sahası inşamıza başlamış bulunmaktayız. Tüm çabalarımızı ve imkanlarımızı sonuna kadar gençlerimiz için kullanacağız" dedi. - DİYARBAKIR