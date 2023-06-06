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Diyarbakır Yenişehir Belediyesi 6 yeni spor tesisi inşa ediyor

Diyarbakır Yenişehir Belediyesi 6 yeni spor tesisi inşa ediyor

Spor Haberleri

Diyarbakır Yenişehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Toto Teşkilatı'nın desteğiyle ilçede 6 yeni spor tesisi inşa ediyor. Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci, yapımına başlanan spor tesislerinin vatandaşlar için çok amaçlı olarak planlandığını belirtti.

Diyarbakır Yenişehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Toto Teşkilatı'nın desteğiyle ilçede 6 yeni spor tesisi inşa ediyor.

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci, yaptığı açıklamada, vatandaşlar için çok amaçlı olarak planlanan spor tesislerinin yapımına başlandığını söyledi.

Beşikci, "2 kapalı tenis kortu, 2 açık tenis kortu, 1 sentetik çim futbol sahası, 1 voleybol sahası ve basketbol sahasının inşasına başladık. Tüm çabalarımızı ve imkanlarımızı sonuna kadar gençlerimiz için kullanacağız." dedi.

Kaynak: AA / Damlanur Teyhun - Spor

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