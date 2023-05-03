Diyarbakır ve Mardin'de amatör spor kulüplerine nakdi yardım yapıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Diyarbakır ve Mardin'deki amatör spor kulüplerine 6 milyon 262 bin 500 lira yardımda bulunuldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Diyarbakır ve Mardin'deki amatör spor kulüplerine 6 milyon 262 bin 500 lira yardımda bulunuldu.

Diyarbakır Kayapınar Şehit Halit Gülser Spor Tesisleri'nde düzenlenen törende konuşan Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, gençlere yönelik çok önemli hizmetleri hem Gençlik ve Spor Bakanlığı hem Valilik olarak hem de Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeler olarak gerçekleştirdiklerini belirtti.

Büyükşehir Belediyesi olarak bu yıl içerisinde amatör spor kulüplerine yaklaşık 2,5 milyon lira nakdi yardımda bulunduklarını aktaran Vali Su, şunları söyledi:

"Gençlerimize ve sporcularımıza yönelik çok ciddi çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Gençlerimizin iyi yetişmesi için lise ve üniversiteye hazırlık bağlamında yaklaşık 15 bin öğrencimizi büyükşehir belediyesi olarak kurslara kaydediyoruz. Onlara ücretsiz eğitimler veriyoruz. Yine büyükşehir belediyemiz olarak kitap kafelerimizde, gençlik kamplarımızda çocuklarımızı barındırıyoruz. Buralarda eğitimler veriyoruz. Bizim spor tesislerimizde 26 bin 319 yavrumuzu sporla buluşturduk ve spor eğitimleri alıyorlar. Geçen yıl 22 bin çocuğumuzu sporla buluşturmuştuk. Her yıl bunu artırarak devam ediyoruz. Bunun dışında üniversite ve kız öğrenci yurdumuzdaki öğrencilerimize her türlü yardımı ve eğitimi veriyoruz."

Diyarbakır'da bin 340 kişilik yeni bir yurdu daha bitirdiklerini ve bu sene hizmete açacaklarını söyleyen Vali Su, gençler için spor tesisleri kurmaya devam edeceklerini vurguladı.

Konuşmaların ardından 161 kulübe 4 milyon 57 bin 500 liralık yardım çeki verildi.

Mardin'de 105 amatör spor kulübünü 2 milyon 205 bin lira

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş ise Büşra Dalgan Kız Öğrenci Yurdu'nda gerçekleştirilen törende yaptığı konuşmada, amatör spor kulüplerinin gençlerin sağlıklı bireyler olarak toplumda yer almalarını sağlarken, akli ve ahlaki melekelerle de donatılmasına katkı sağladığını söyledi.

Sporun tüm branşlarına ilişkin bilgi ve becerileri hem teorik hem pratik olarak amatör spor kulüplerinde verildiğini belirten Vali Demirtaş, şunları söyledi:

"Yüksek beton yığınlarının arasına sıkışan, birbirleriyle iletişim kurmayı sadece sanal sohbetlerden ibaret sayan evlatlarımızın soluk alabileceği yerlerin amatör spor kulüplerimiz olduğunu unutmamalıyız. Milletimizin örf, adet, gelenek ve göreneklerine uygun ahlak ve davranışlar da genç nesle buralarda aktarılmaktadır. Evlatlarımız; devlet, millet, vatan, bayrak, ezan gibi kutsal bildiğimiz değerlerimizin etrafında buralarda toplanmaktadır. O sebeple amatör spor kulüplerimizin bizlerin en önemli paydaşlarından biri olduğunun bilinmesinde yarar görüyorum. Bu meyanda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ve Büyükşehir Belediyemiz eliyle ilimizde faaliyet gösteren 105 amatör spor kulübümüze ayni ve nakdi yardımlarla destek vermeyi sürdüreceğiz."

Geri bırakılan 20 yılda her alanda olduğu gibi gençlik ve spor hizmetlerinde de ülkenin ciddi bir değişim ve dönüşüm yaşadığını dile getiren Vali Demirtaş, "Mardin'imiz de bu değişim ve dönüşümden kendine düşen payı almıştır. Gençlik merkezleri, spor salonları, yüzme havuzları gibi spor altyapımızı güçlendiren pek çok artı değer, bu dönemde ilimize kazandırılmıştır. Mardin'imizde spor altyapısının güçlendirilmesi, daha fazla evladımızın farklı branşlarda sporla buluşması için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından Vali Demirtaş, amatör spor kulüplerinin temsilcilerine 2 milyon 205 bin liralık temsili çek takdim etti.