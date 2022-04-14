Diyarbakır takımlarından BAL Ligi statüsüyle ilgili açıklama

DİYARBAKIR (İHA) - Bölgesel Amatör Futbol Ligi'nde mücadele eden Diyarbakır takımları, diğer 80 İl'de baraj maçları oynatılırken Diyarbakır takımları için bu uygulamanın statüde yer almamasına tepki göstererek ortak açıklama yaptı.

"Diyarbakır Kulüpler Birliği" adıyla açıklama yapan kulüpler, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ligin statüsü hazırlanırken sezon başında büyük hata yapıldığını, bu durumun da Diyarbakır şehrini mağdur ettiğine dikkat çekerek bu yanlıştan dönülmesi çağrısında bulundu.

Kulüplerin açıklamasında, "75 İl'in takımlarına "Baraj maçı" oynama hakkı tanınırken, BAL 1. 2 ve 3'üncü Bölge gruplarında 6 takımla temsil edilen Diyarbakır takımlarına bu hakkın verilmemesi haksızlık olarak değerlendirildi. Diyarbakır Bal Takımları Kulüpler Birliği, Bölgesel Amatör Lig 2021-2022 futbol sezonu statüsüne göre 75 İl'in takımlarına baraj maçı oynama hakkı tanınırken, BAL 1. Bölge 2 ve 3'üncü Gruplarda 6 takımla temsil edilen Diyarbakır ilimiz takımlarına baraj maçı oynama hakkı tanınmamaktadır" denildi.

Açıklamada, "Takımlarımızın başta Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) olmak üzere, ilgili tüm mercilere resmi müracaatları ve ikili görüşmelerine rağmen statüden doğan bu haksız durum hala düzeltilmemiştir. Dolayısıyla bu, Diyarbakır takımlarına karşı yapılan özel bir durum olduğu kanaati uyandırmaktadır. 2021-2022 Futbol Sezonu Bölgesel Amatör Lig (BAL) statüsü hazırlanırken ilimiz Diyarbakır ile ilgili statüde "baraj maçı" oynama zorunluluğu göz ardı edilmiş, BAL'da tüm bölgelerde ki gruplarda bulunan ve statülerinde açıkça belirtilen baraj maçı oynama zorunluluğunun, ilimiz takımlarının bulunduğu 1. Bölge 2 ve 3'üncü Grupta yer alan Diyarbakır takımlarına da tanınmasını talep ediyoruz. Statü hazırlanırken gözden kaçırıldığını düşündüğümüz bu ayrıntının şu an itibariyle haksız bir rekabet ortamına yol açtığından bu hususun en kısa sürede düzeltilmesini talep ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı / Spor