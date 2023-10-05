Diyarbakır Stadyumunun bakıma alınması planlanıyor

Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, zemini bozulan Diyarbakır Stadyumu'nu bakıma almaya hazırlanıyor.

Amedspor ve Diyarbekirspor yöneticileriyle görüşen Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yöneticileri, sahanın kışın maçları kaldırmayacağı, zeminin düzeltilmesi görüşüldü. Takımlara, bir aylık zamanın olduğu ortak bir karar ile maçların başka yerde oynamaları için görüş bildirildi. Amedspor 8.haftayı, Diyarbekirspor ise 9.haftayı maç yapmadan bay geçirecek. Stadın bakıma alınması durumunda çalışmanın bir ay sürmesi durumunda iki takım da 1'er maçını başka yerde oynamak zorunda kalacak.

Konunun birkaç gün içerisinde kesinlik kazanması bekleniyor. - DİYARBAKIR