Diyarbakır Stadyumu Çimlerinin Yenilenmesi İçin Çalışma Başlatıldı

Diyarbakır stadyumu çimlerinin yenilenmesi için çalışma başlatıldı.

Çim yenileme çalışmaları, bölgedeki futbol takımları olan Amedspor ve Diyarbekirspor'un iç saha maçlarının tamamlanmasının ardından hız kazandı. Stadyum zemininde yapılacak olan çim yenileme çalışmaları için ilk adım olarak mevcut çimin sökülme işlemi gerçekleştirildi. Bu işlem, titizlikle ve uzman ekipler tarafından yürütülerek stadyum zemininin hazırlanmasına başlandı. Mevcut çimin sökülmesinin tamamlanmasının ardından ise yeni çim ekimi işlemlerine geçileceği belirtildi.

Yaklaşık olarak 1 ay sürecek olan çim yenileme işlemi sonrasında Diyarbakır stadyumu, 33 bin kişilik kapasitesiyle TFF 2. Lig şampiyonu Amedspor'un yükseldiği TFF 1. Lig'e hazır hale getirilecek. - DİYARBAKIR