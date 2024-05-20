Diyarbakır Spor Lisesi Öğrencileri Dünya Kupası'nda Başarıdan Başarıya Koştu

Diyarbakır Spor Lisesi'nin öğrencileri, İstanbul'da yapılan Dünya Kupası Şampiyonasında başarıdan başarıya koştu. Ecem Naz Ertaş, karşılaştığı bütün rakiplerini yenerek Dünya Şampiyonu oldu.

Diyarbakır Spor Lisesi elde ettiği sportif başarılarla adından söz ettirmeye devam ediyor. İstanbul'da yapılan Kickboks Dünya Şampiyonası ve Uluslararası Akdeniz Kickboks Şampiyonasına katılan Spor Lisesi öğrencileri tarih yazdı. Genç bayanlar 60 kiloda yarışan Ecem Naz Ertaş, Dünya Kupası Şampiyonu oldu.

Uluslararası Kickboks Şampiyonasında genç bayanlar 65 kiloda boy gösteren Bejna Pektaş ise altın madalyanın sahibi oldu. Yine 65 kiloda yarışan Zeynep Naz Ak, bronz madalya kazandı. 55 kiloda tatemiye çıkan Mine Bozyel da bronz madalyanın sahibi olmayı başardı.

Okul olarak her branşta iddialı ve başarılı olduklarını belirten Diyarbakır Spor Lisesi Müdürü Çerkez Selimoğlu, öğrencilerinin Kickboksta elde ettiği başarıların Diyarbakır adına gurur verici bir tablo olduğuna dikkat çekti. - DİYARBAKIR