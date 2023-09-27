Diyarbakır Spor Lisesi Ek Yetenek Sınavı Sonuçları Açıklandı
Diyarbakır Spor Lisesi'nin ek yetenek sınavında 46 öğrenciden 8'i okula yerleşti. Sınavda atıcılık, atletizm, futbol ve voleybol branşlarında yarışıldı. 9. ve 10. sınıflarda toplamda 8 öğrenci sınavı kazanarak okula kayıt yapma hakkı elde etti.
Diyarbakır Spor Lisesi'nin ek yetenek sınavı tamamlandı, sınava katılan 46 öğrenciden 8'i okula yerleşti.
Seyrantepe Spor Salonu'nda yapılan sınavda öğrenciler; atıcılık, atletizm, futbol ve voleybol branşlarında yarıştı. Sınav sonunda 9'uncu sınıflarda 2 ve 10'uncu sınıflarda 6 öğrenci sınavı kazanarak okula kayıt yapma hakkı kazandı.
Okul yönetimi, 10 -16 Temmuz tarihleri arasında yapılan ilk sınavın ardında oluşan ihtiyaç nedeniyle ek sınav yaptı. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor