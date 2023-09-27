Diyarbakır Spor Lisesi Ek Yetenek Sınavı Sonuçları Açıklandı

Diyarbakır Spor Lisesi'nin ek yetenek sınavında 46 öğrenciden 8'i okula yerleşti. Sınavda atıcılık, atletizm, futbol ve voleybol branşlarında yarışıldı. 9. ve 10. sınıflarda toplamda 8 öğrenci sınavı kazanarak okula kayıt yapma hakkı elde etti.