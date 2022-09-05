Diyarbakır spor haberleri... Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eğitmeni Dünya Karate Şampiyonası yolunda

Diyarbakır yerel spor haberine göre Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eğitmeni milli karateci Amine Akçakmak, Balıkesir'de yapılan Ümit Genç U21 Karate Şampiyonası'nda elde ettiği başarıyla Milli Takım Dünya Kupası seçmelerine katılma hakkı elde etti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eğitmeni milli karateci Amine Akçakmak, Balıkesir'de yapılan Ümit Genç U21 Karate Şampiyonası'nda elde ettiği başarıyla Milli Takım Dünya Kupası seçmelerine katılma hakkı elde etti.

Büyükşehir Belediyesi özel yetenek kurslarında yer alan eğitmenler ve kursiyerler katıldıkları müsabakalarda derece elde etmeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi'nin Özel Yetenek Kursları'nda eğitmenlik yapan Milli Sporcu Amine Akçakmak, 30 Ağustos - 4 Eylül'de Balıkesir Şehit Turgut Solak Spor Salonunda gerçekleştirilen Ümit Genç U21 Türkiye Karate Şampiyonası'nda Türkiye üçüncüsü oldu. 54 ilden 330 kulüp, 220 antrenör ve bin 650 sporcunun katıldığı karşılaşmalarda, 68 kilogramda Türkiye üçüncülüğü elde eden Akçakmak, Milli Takım Dünya Şampiyonası elemelerine katılmaya hak kazandı.

Akçakmak, Kocaeli'nde yapılacak seçmelerde dereceye girerse Dünya Karate Federasyonu tarafından Konya'da düzenlenecek 2022 Dünya Karate Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacak.

"Türkiye seçmelerine katıldığım için çok mutlu oldum"

Daha önce birçok kez Türkiye şampiyonluğu, ikinciliği ve üçüncülüğü gibi başarılar kazanarak milli takımlarda yer alan Akçakmak, kazandığı başarı nedeniyle çok mutlu olduğunu söyledi.

Kocaeli'nde yapılacak Dünya Karate Şampiyonası seçmelerine katılacağı için çok heyecanlı olduğunu ifade eden Akçakmak, "Maça çıktım ve 3-0 aldım. Türkiye seçmelerine katıldığım için çok mutlu oldum. Güzel bir andı, ağladım mutluluktan, antrenörüme koştum sevincimi onla paylaştım" şeklinde konuştu.

"Başaracağıma çok inanıyorum"

Seçmelere çok yoğun antrenman yaparak hazırlandığını kaydeden Akçakmak, "Rakiplerimle daha önce dövüşmüştüm. Yendiğim de oldu, yenildiğimde oldu. Bu defa başaracağıma çok inanıyorum. Kendime güveniyorum. Bütün Diyarbakır halkının da bana güvenmesini istiyorum" dedi.

Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı karate kursta çocuklara ders verdiğini belirten Akçakmak, hedefinin kursa katılan öğrencileri şampiyonalara katılmalarını sağlamak olduğunu kaydetti. Özellikle kızların bu kurslara katılmasını çok istediğini söyleyerek herkesi Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz kurslarından faydalanmaya davet etti. - DİYARBAKIR