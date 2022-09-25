Diyarbakır spor: Bosna Hersek'te düzenlenen şampiyonadan gümüş madalya ile Diyarbakır'a döndü Spor Haberleri Diyarbakır haber: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi judo sporcusu Amed Altın, 24-25 Eylül'de Bosna Hersek'te düzenlenen Minikler Balkan Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi judo sporcusu Amed Altın, 24-25 Eylül'de Bosna Hersek'te düzenlenen Minikler Balkan Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı. Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Ücretsiz Spor Okullarında keşfedilerek Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor Kulübü'ne kazandırılan sporcular, Diyarbakır ve Türkiye'yi uluslararası kulvarlarda temsil ediyor. Büyükşehir Belediyespor Kulübü Sporcusu Amed Altın, Bosna-Hersek'in Pale şehrinde 24-25 Eylül'de yapılan Minikler Balkan Judo Şampiyonası'na katıldı. 26 kg'da mücadele eden Altın, şampiyonada ikinci olarak gümüş madalya kazandı. - DİYARBAKIR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Diyarbakır Eylül Spor Haberler

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