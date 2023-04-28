Diyarbakır Kayapınar Belediyespor Erkek Hokey Takımı Süper Lig'e yükseldi.

Türkiye Hokey Federasyonu Diyarbakır İl Temsilcisi Mehmet Veysi Koyun, yaptığı açıklamada, Antalya'nın Alanya ilçesinde gerçekleşen Süper Lig'e çıkma maçlarını kazanan Kayapınar Belediyespor'un şampiyon olduğunu söyledi.

Alanya'da 16-18 Nisan'da gerçekleşen müsabakalarda kadınlarda, Suruç Hokey, Bolu Gençlik Merkezi, Acıpayam Belediyespor ve Diyarbakır Kayapınar, erkekler de Bolu Gençlik Merkezi, Pursaklar Belediyespor, Diyarbakır Kayapınar ve Kartepe Belediyespor takımlarının mücadele ettiğini belirten Koyun, "Erkek takımımız yaptığı tüm maçlarını kazanarak şampiyon oldu. Kadınlarımız ise şansızlık yaşadı. Çekişmeli geçen müsabakalarda puan eşitliği yaşandı. Gol averajıyla ligi üçüncü tamamlayan kadınlarımız Süper Lig'e çıkmayı başaramadılar." dedi.

Alanya'da yapılan müsabakalara deprem felaketi nedeniyle Malatya hokey takımlarının yer alamadığını ve bu durumun kendilerini derinden üzdüğünü aktaran Koyun, Kadınlar ve Erkekler 1. Lig'de ilk ikiye giren takımların 2023-2024 sezonu için Süper Lig'de mücadele etmeye hak kazandığını ve federasyon tarafından 1. Lig'e katılan takımlar arasında küme düşmenin kaldırıldığını kaydetti.