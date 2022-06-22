Diyarbakır'ı BAL'da 4 takım temsil edecek Bölgesel Amatör Futbol Ligi'nde (BAL) 2022-2003 sezonunda Diyarbakır'ı; Bağlar Belediyespor, Çınar Belediyespor, Erganispor ve Yenişehir Belediyespor temsil edecek. Bölgesel Amatör Futbol Ligi'nde (BAL) 2022-2003 sezonunda Diyarbakır'ı; Bağlar Belediyespor, Çınar Belediyespor, Erganispor ve Yenişehir Belediyespor temsil edecek. Ligin başlama tarihi ve statüsü önümüzdeki günlerde belli olacak. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 13. sezonu düzenlenecek Bölgesel Amatör Lig'e katılma hakkı bulunan kulüplerin, katılım belgelerini en geç 18 Temmuz 2022 tarihine kadar TFF Amatör İşler Müdürlüğü BAL Departmanlığı'na göndermeleri gerekiyor. BAL'a 2022-2023 sezonunda 200 takımın katılma hakkı bulunuyor. Bu takımlardan 127' si 2021-2022 sezonunda Bölgesel Amatör Lig'de yer alan takımlardan, 61'i Bölgesel Amatör Lig'de yer alacak Yerel Lig takımlarından, 12'si ise 2021-2022 sezonunda TFF 3. Lig'den BAL'a düşen takımlardan oluşuyor. Lige katılma hakkı bulunan kulüplerin katılım belgelerini en geç 18 Temmuz 2022 tarihine kadar Türkiye Futbol Federasyonu Amatör İşler Müdürlüğü BAL Departmanlığı'na göndermeleri gerektiği belirtildi. - DİYARBAKIR İhlas Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Diyarbakır Futbol Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Diyarbakır'ı BAL'da 4 takım temsil edecek - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.