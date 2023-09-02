Diyarbakır Ergani'de Yarı Olimpik Havuzda Minikler Yüzme Eğitimi Alıyor
Ergani Belediyesi ve Spor Toto işbirliğiyle inşa edilen yarı olimpik havuzda, öğrencilere antrenörler eşliğinde yüzme eğitimi verilmeye başlandı. Küçük yaştaki çocuklar, eğitmenler kontrolünde kulaç atarak yüzmeyi öğreniyor.
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde belediyenin inşa ettiği yarı olimpik havuzda minikler kulaç atmaya başladı.
Ergani Belediyesi ve Spor Toto işbirliğiyle ilçede yapımı tamamlanan yarı olimpik havuzu faaliyete geçti. İnşa edilen olimpik havuz için kayıt yaptıran öğrencilere antrenörler eşliğinde yüzme eğitimi verilmeye başlandı.
Küçük yaştaki çocuklar, eğitmenler kontrolünde kulaç atarak yüzmeyi öğreniyor. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor