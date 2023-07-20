Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen yüzme kurslarına katılan çocuklara spor malzemesi dağıtıldı. Vali Ali İhsan Su, öğrencileri ziyaret ederek malzemeleri dağıttı. Diyarbakır'da 31 bin 646 öğrenci sporla buluşturulduğunu belirten Vali Su, yüzme kurslarının devam ettiğini ve bu sene 13 bin çocuğa yüzme eğitimi verileceğini söyledi.

Diyarbakır'da yüzme eğitimi verilen çocuklara spor malzemesi desteği sağlandı.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığınca öğrencilerin yaz tatilini verimli geçirmesi amacıyla "Spora Gel Projesi" kapsamında düzenlenen yüzme kursları sürüyor.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, Seyrantepe TOKİ Yüzme Havuzu'nda eğitim gören öğrencileri ziyaret etti, onlara spor malzemesi dağıttı.

"31 bin 646 öğrencimiz sporla buluşturuldu"

Vali Su, gazetecilere yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediyesi olarak gençlere ve çocuklara yönelik, aralarında sportif çalışmaların da olduğu birçok faaliyet gerçekleştirdiklerini söyledi.

Özellikle 8-21 yaş arası çocuk ve gençlere yönelik her spor dalında eğitim verdiklerini dile getiren Su, "Şu anda ilimizde 31 bin 646 öğrencimiz, yavrumuz sporla buluşturuldu. Hem yüzme öğretmek hem de bu spor dalında şampiyonlar yetişmesine vesile olmak için çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu sene 13 bin yavrumuza yüzme kurslarımızda bu sporu sevdirmiş olacağız." dedi.

Havuzlardan her vatandaşın faydalanabileceğini belirten Su, havuzların pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri çocuk ve gençlere, cumartesi yetişkinlere, pazar da ildeki sivil toplum kuruluşlarının kullanımına sunulduğunu bildirdi.

Programa, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi ve belediyeden daire başkanları katıldı.