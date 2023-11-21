Diyarbakır'da Yenişehir Belediyesi Tekvando Kursu Düzenliyor

Yenişehir Belediyesi, çocukların sağlıklı bir geleceğe adım atmalarını sağlamak ve sporu bir yaşam biçimi haline getirebilmek amacıyla tekvando kursu düzenliyor. Kurs sayesinde çocuklar hem spor yapma imkanı buluyor hem de karakter gelişimine katkı sağlıyor.

Diyarbakır'da Yenişehir Belediyesi, çocukların sağlıklı bir geleceğe adım atmalarını sağlamak ve sporu bir yaşam biçimi haline getirebilmek amacıyla tekvando kursu düzenliyor.

Yenişehir Belediyesi, açmış olduğu tekvando kursu ile çocukların küçük yaşta disiplinli bir şekilde büyümesine katkı sağlamayı ve güçlü bireyler olarak yetişmesini amaçlıyor. Çocuklara kurs çerçevesinde sadece tekvando becerileri değil aynı zamanda disiplin, saygı, takım ruhu gibi değerlerin de kazandırıldığını belirten Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, eğitmenler tarafından verilen kurs sayesinde çocukların spor yapmasının ötesinde karakterlerinin gelişimine de katkı sağladıklarını söyledi. Beşikci, "Çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde büyümesi ve geleceğe güvenle adım atmaları için sporun önemini biliyoruz. Köşkler Spor Salonu'nda düzenlediğimiz tekvando kursu, miniklerimizin beden ve zihin sağlığına katkı sağlamak adına önemli bir adım. Bu kurslar aracılığıyla çocuklarımızı sadece sporla değil, aynı zamanda karakter gelişimini de sağlıyoruz. Geleceğin sağlıklı ve bilinçli bireylerini yetiştirmek amacıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. - DİYARBAKIR