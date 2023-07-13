Diyarbakır'da Yaz Kur'an Kurslarına Spor Etkinlikleri

Diyarbakır'da yaz Kur'an kurslarına katılan çocuklar, antrenörler tarafından sportif yeteneklerini keşfediliyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Camide Spor Var Projesi' kapsamında çocuklar çeşitli spor branşlarıyla buluşturuluyor. Yetenekli olan çocuklar, spor kulüplerine transfer edilebilecek.

ÖMER YASİN ERGİN/MEHMET SIDDIK KAYA - Diyarbakır'da antrenörler, yaz Kur'an kursuna katılan çocukların sportif yeteneklerini keşfediyor.

Diyanet İşleri Başkanlığınca bu yıl "Çocuklar Koşun Haydi, Şimdi Yaz Kur'an Kursu Vakti" sloganıyla düzenlenen yaz Kur'an kursları Diyarbakır'da yoğun ilgiyle devam ediyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi (DBB) Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı yaz Kur'an kurslarında eğitim gören çocukları çeşitli spor branşlarıyla buluşturmak ve yetenek taraması yapmak amacıyla "Camide Spor Var Projesi"ni hayata geçirdi.

Proje kapsamında DBB Spor Kulübü bünyesindeki 15 antrenörden oluşan mobil ekip, 17 ilçede belirlenen camileri ziyaret ederek, çocukları okçuluk, futbol, voleybol, basketbol, ayak tenisi, badminton gibi spor branşlarıyla buluşturuyor. Sportif etkinliklerin yanı sıra cami bahçesinde halat çekme ve parkur oyunları oynayan çocuklar eğlenceli zaman geçiriyor.

Sportif yeteneği bulunan çocuklar DBB Spor Kulübü bünyesine kazandırılacak. Bu sayede yeteneklerini geliştirme fırsatı bulacak çocuklar müsabakalara hazırlanacak, büyük spor kulüplerine transfer edilebilecek.

Mobil ekibin ikinci durağı Çınar ilçesindeki Cumhuriyet Camisi oldu.

"Hedefimiz 20 bin öğrenciye dokunmak"

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Ömer Buğday, AA muhabirine, İl Müftülüğü ile işbirliği halinde uygulamaya başladıkları projenin çocukları mutlu ettiğini söyledi.

Çocukların bu sayede Kur'an-ı Kerim eğitiminin yanı sıra sportif faaliyetlerle de buluşmalarının sağlanacağını ifade eden Buğday, "Projemizin temel amacı, hem çocukları camiye alıştırmak hem de yetkin oldukları spora onları yönlendirmek. Sporda hangi alanda yeteneği varsa o noktada gelişimlerini takip edeceğiz. Hangi alanda yetkinlerse o alana yönlendireceğiz. Hedefimiz 20 bin öğrenciye dokunmak." dedi.

Buğday, çocukların yanı sıra ilçe müftülükleri, imamlar, cami cemaati ve ailelerden olumlu dönüşler aldıklarını belirterek, çocukların mutluluğunun kendilerini de mutlu ettiğini aktardı.

Cumhuriyet Camisi İmam Hatibi Ali Recai Güler, 3 Temmuz itibarıyla yaz Kur'an kurslarının başladığını ifade ederek, çocukların kurslara büyük ilgi gösterdiğini söyledi.

Güler, "Geçmişte camilerimizde her türlü faaliyet gerçekleştiriliyordu. Bir külliye şeklinde faaliyet görüyordu. Bu tür etkinlikler çocukların camiye daha fazla ilgi göstermesini sağlıyor. Bunun yaygınlaştırılması ve diğer camilerde de yapılması önemli." diye konuştu.

Kur'an kursuna katılan öğrencilerden Miraç Eren Sayılır (14) arkadaşlarıyla çok güzel bir gün geçirdiğini belirtti.

Sayılır, "Önceden camiye geldiğimizde ders alıp gidiyorduk. Bugün etkinlikler yaptık. Unutulmaz bir gündü." ifadelerini kullandı.

Halime Gümüşçü (10) ise ilk defa camide bu tür etkinlik yapıldığına şahit olduğunu anlatarak, bunun devam etmesini istediklerini kaydetti.

Arkadaşlarıyla oyunlar oynayıp eğlendiğini ifade eden Gümüşçü, yaz tatilinde hem Kur'an Kursu'na katıldığı hem de etkinliklerle buluştuğu için mutlu olduğunu söyledi.