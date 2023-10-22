Diyarbakır'da Yamaç Paraşütü Etkinliğinde İsrail Saldırıları Protesto Edildi

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde düzenlenen yamaç paraşütü etkinliğinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi. Pilotlar Türk ve Filistin bayrakları açarak İsrail'in saldırılarını kınadı.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde "Kültür Şenlikleri" çerçevesinde düzenlenen yamaç paraşütü etkinliğinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

İlçede düzenlenen etkinlikte Hasandin Dağı'ndan yamaç paraşütü ile atlayan pilotlar, Türk ve Filistin bayrakları açarak İsrail'in saldırılarını kınadı. Büyük ilgi gören etkinliğe çok sayıda vatandaş katıldı. Yamaç paraşütü pilotları, gün boyu Hasandin Dağı'ndan Kulp Çayı kenarına iniş gerçekleştirdi. Etkinliğe katılan vatandaşlara çeşitli ikramlar yapıldı. - DİYARBAKIR