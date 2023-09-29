Diyarbakır'da Toplu Taşıma Araçlarında Denetim Gerçekleştirildi

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde jandarma ekipleri, toplu taşıma araçlarında yapılan kural ihlallerini tespit etmek amacıyla denetim gerçekleştirdi. Bir minibüs sürücüsüne emniyet kemeri takmaması nedeniyle cezai işlem uygulandı.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde jandarma ekipleri, toplu taşıma araçlarında denetim gerçekleştirdi.

Çermik/hd zandarma trafik ekipleri, İçişleri Bakanlığınca yayımlanan Trafik Güvenliği Eylem Planı çerçevesinde toplu taşıma araçlarında yapılan kural ihlallerinde yakalanma duygusu oluşturmak ve güvenli trafik ortamı sağlamak maksadıyla yapılan hataların ve ihlallerin yolculuk esnasında tespit edilmesi amacıyla toplu taşıma araçlarında sivil denetim gerçekleştirdi. Yolculuk esnasında emniyet kemeri takmayan bir minibüs sürücüsüne 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 78/1-A maddesinden cezai işlem uygulandı. - DİYARBAKIR