Diyarbakır'da Spor Salonu İşletmecisi Kaçtı
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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde faaliyet gösteren Suriye uyruklu spor salonu işletmecisi, yaklaşık 2 bin üyeden topladığı paralarla kayıplara karıştı. Üyeler, boş salonu görünce polise şikayette bulundu.
DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde Suriye uyruklu spor salonu işletmecisi H.B.'nin yaklaşık 2 bin üyeden topladığı paralarla kaçtğı iddia edildi. Sabah geldikleri salonu boş gören üyeler, polise giderek şikayetçi oldu. Spor salonu üyesi Murat Kolakan (27), "Dün akşam da burada spor yaptık. Burada birkaç kişi de oturuyordu. Yabancıydılar. Sabah çocuklar gelmiş, içeri bakmışlar, salon bomboş" dedi.Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gıyasettin Tetik - Spor
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