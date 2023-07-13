Diyarbakır'da Spor Salonu İşletmecisi Kaçtı

DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde Suriye uyruklu spor salonu işletmecisi H.B.'nin yaklaşık 2 bin üyeden topladığı paralarla kaçtğı iddia edildi. Sabah geldikleri salonu boş gören üyeler, polise giderek şikayetçi oldu. Spor salonu üyesi Murat Kolakan (27), "Dün akşam da burada spor yaptık. Burada birkaç kişi de oturuyordu. Yabancıydılar. Sabah çocuklar gelmiş, içeri bakmışlar, salon bomboş" dedi. Spor Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gıyasettin Tetik Suriye Spor Spor Haberler