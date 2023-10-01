Diyarbakır'da Sanal Bahis Operasyonu: 12 Şüpheli Gözaltına Alındı

Diyarbakır'da Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 'Metaverse Bahis' adıyla kurulan sanal ağda yasa dışı bahis oynattıkları tespit edilen çeteye yönelik 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin hesaplarında 2 milyon liralık hareketlilik belirlendi.

DİYARBAKIR'da, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü sanal devriyede, 'Metaverse Bahis' adıyla kurdukları sanal ağda yasa dışı bahis oynattıkları tespit edilen çeteye yönelik 'Reset' adı verilen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Hesaplarında 2 milyon liralık hareketlilik belirlenen şüphelilerden 7'si tutuklanırken, 5'i de adli kontrolle serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü sanal devriyede, yasa dışı bahis oynatanlar tespit edildi. Şüphelilerin 'Metaverse Bahis' adıyla kurdukları sanal ağ takibe alındı. 2 aylık takip sonucunda, örgüt liderinin de aralarında olduğu 12 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin belirlenen ev ve iş adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. 'Reset' adı verilen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, çok sayıda cep telefonu, sim kart ve hard disk ele geçirildi.

İNTERNET KAFE GÖRÜNÜMLÜ İŞ YERİNİ KİLİTLİ TUTUYORLAR

Şüphelilerin yasa dışı bahis oynattıkları hesaplarında 2 milyon liralık hareketlilik tespit edildi. Diyarbakır merkezli yapılanmanın İstanbul dahil birçok ilde bahisçilere 'Metaverse Bahis' oynattığı ortaya çıktı. Ayrıca şüphelilerin internet kafe görünümlü iş yerinin kapılarını polis baskınına karşı devamlı kilitli tuttukları, içeriye sadece tanıdıkları ve güvendikleri kişileri aldıkları, camları siyah filmle kapladıkları belirlendi. Operasyonun, 'Suçla Sinerjik Mücadelesi Projesi' kapsamında 3'üncü 'siber operasyon' olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan 12 şüpheliden 7'si tutuklanırken, 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca kent genelinde 65 ekip ile 190 personelin katılımıyla 25 internet kafe ve iş yerine yönelik denetimler yapıldı. Bu denetimlerde 360 şüphelinin Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusu gerçekleştirildi.(DHA)