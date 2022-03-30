Diyarbakır'da rafting hazırlığı

DİYARBAKIR (AA) - Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenmesi planlanan rafting şampiyonası için görüşmelerde bulundu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre Fikret Yardımcı, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu ve Lice Kaymakamı Muhammet Evlice ile bir araya geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yardımcı, "Rafting sporunu ülkemin her akarsuyunda yapacağız." dedi.

Çatak, Bahçesaray, Beytüşşebap ve Zap'ta olduğu gibi raftingi tanıtmaya, tabana yaymaya ve sahada uygulamaya devam edeceklerini kaydeden Yardımcı, "Doğudaki gençlerimizi batıya, batıdaki evlatlarımızı da doğudaki şampiyonalara getirerek gönül köprüsü kurmayı başardık ve bu köprüyü daha güçlü hale getirmek için de şampiyonalar ve etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.