Diyarbakır'da Otizmli Çocuklara Yüzme Dersi Eğitimi

Diyarbakır'da Yenişehir Belediyesi, kentte 8-15 yaş aralığında bulunan otizmli bireyler için yüzme dersi eğitimi başlattı.

Yenişehir Belediyesi ile İl Gençlik Spor Müdürlüğü tarafından Seyrantepe Spor Tesisi yüzme havuzunda 10 yüzme eğitmeni kontrolünde başlayan eğitimlerde 20 otizmli bireye yüzme dersi verildi.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, otizmin bir hastalık olmadığını belirterek, "Çocuklarımızın farklılıklarının farkında olduğumuzu göstererek anlayışlı bir tutum sergileyebiliriz. Sosyalleşmek bir spor dalıyla ilgilenmek çevre ile iletişim içerisinde olmak otizmli çocuklarımızın duygu ve düşüncelerini daha rahat ifade etmektedir. Hayat boyu süren mücadelelerinde maddi manevi destekçileriyiz" dedi.

Yüzme eğitmeni Kadir Birkan da otizm, yüzme eğitimi sürecinde bireylerin göstermiş olduğu gelişim, bireyin motivasyonunu arttırmakta olduğunu söyleyerek, "Bu sayede kişinin kendine olan güveni de yükseltmektedir. Yüzme eğitiminin sağladığı bir diğer önemli fayda, otizmli bireyin sosyalleşmesinin artmasıdır. Bu süreçte birey sosyal çevre ile uyumlu hareket etme becerisini geliştirmektedir. Yüzme sırasında tekrar eden hareketler ise rahatlamayı ve olumsuz düşüncelerden kurtulmayı sağlamaktadır" ifadelerinde bulundu. - DİYARBAKIR