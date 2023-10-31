Diyarbakır'da Narkotik Eğitim TIR'ıyla Uyuşturucuyla Mücadele

Diyarbakır'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalar yapan İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan 'Narkotik Eğitim TIR'ını kente getirdi. İçerisinde uzman polislerin olduğu TIR, 3 gün boyunca kentte hem 14 yaş üstü öğrencileri hem de halkı bilgilendirecek.

DİYARBAKIR'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalar yapan İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan 'Narkotik Eğitim TIR'ını kente getirdi. İçerisinde uzman polislerin olduğu TIR, 3 gün boyunca kentte hem 14 yaş üstü öğrencileri hem de halkı bilgilendirecek.

İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya'nın talimatıyla çalışma yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı bünyesinde bulunan 'Narkotik Eğitim TIR'ını Yenişehir ilçesindeki Dağkapı Meydanı'na getirdi. 3 gün boyunca kentte bilgilendirmenin yapılacağı programda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yanı sıra Çocuk Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Toplum Destekli Polisler de yer alacak. Kokuya duyarlı dedektör köpek Risko'nun da bulunduğu etkinlikte okullardaki 14 yaş üstü öğrencilere ve halka bilgilendirmeler yapıldı. Uzman polislerin yer aldığı etkinlikte gençlere ve ailelerine narkotik suçlarla mücadelenin önemi, 'Uyuma' projesi, madde bağımlığı, madde kullanımı ve etkileri, madde bağımlılığı ile mücadele ve rehabilitasyon merkezleri hakkında bilgilendirmeler anlatıldı.

Vatandaşlardan Seracettin Karaduman (67), kimsenin uyuşturucu ağına düşmesini istemediğini belirterek, Çocuklar borçlanıyorsa, bir şeyden korkuyorsa veya malını satıyorsa demek ki o kişilerde bağımlılık vardır. Allah kimseyi bu duruma sokmasın. Allah devletimizi bahtiyar etsin dedi.

Ziya Gökalp Anadolu Lisesi öğrencileri ise aldıkları bilgilendirmenin ardından daha da bilinçlendiklerini belirtti.

Narkotik Eğitim TIR'ının gün boyu Dağkapı Meydanı'nda olacağı, yarın ise Diyarbakır- Şanlıurfa kara yolu üzerinde bulunan bir alışveriş merkezi önünde olacağı ve 2 Kasım'da ise Bismil ilçesi Kent Meydanı'nda, ardından da Ergani ilçesi Adnan Menderes Mahallesi'nde olacağı öğrenildi.