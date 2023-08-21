Diyarbakır'da Masa Tenisi Turnuvası Düzenlendi

Yenişehir Belediyesi tarafından kentte 120 genç sporcunun katılımı ile masa tenisi turnuvası düzenlendi. Turnuvada dereceye giren 9 sporcu bundan böyle Yenişehir'i temsil edecek.

Diyarbakır'da Yenişehir Belediyesi tarafından kentte 120 genç sporcunun katılımı ile masa tenisi turnuvası düzenlendi. Turnuvada dereceye giren 9 sporcu bundan böyle Yenişehir'i temsil edecek.

Yenişehir Belediyesi ile Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından Seyrantepe Kapalı Spor Tesisleri'nde 15 hakemin kontrolünde masa tenisi turnuvası düzenlendi. Sporcu velilerinin de yoğun ilgi gösterdiği turnuvada 9 sporcu dereceye girmeye hak kazandı.

Düzenlenen turnuvada Büyük Erkekler kategorisinde Fesih Yurdu, Mehmet Kalkan, Mustafa Okur, 18 Yaş Altı Kızlar kategorisinde Eftelya Keleş, Eda Ökten, Hümeyra Üçer derceye girerken, 18 Yaş Altı Erkekler kategorisinde ise Yiğit Ali Atar, Hasan Basri Okur, Emre Çetinkaya dereceye girdi.

Nitelikli eğitmenler ile Yenişehir Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde genç sporcular yetiştirdiklerini belirten Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, "Masa Tenisi turnuvasına katılım sağlayan ve dereceye giren sporcularımıza başarılar diliyorum. Satranç turnuvamızın ardından düzenlediğimiz masa tenisi turnuvasının ardından da tekvando turnuvası düzenlenecektir" dedi. - DİYARBAKIR