Diyarbakır'da masa tenisi müsabakaları tamamlandı - Haberler

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Diyarbakır'da masa tenisi müsabakaları tamamlandı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Diyarbakır'da masa tenisi müsabakaları tamamlandı

Anadolu Yıldızlar Ligi masa tenisi Diyarbakır il seçmeleri tamamlandı.

Anadolu Yıldızlar Ligi masa tenisi Diyarbakır il seçmeleri tamamlandı.

Kayapınar'da bulunan Şehit Polis Halit Gülser Spor Salonu'nda yapılan müsabakalara 40 sporcu katıldı. Müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara ödülleri Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Abdulbaki Karabulut tarafından verildi. Erkek ve kızlarda ilk üçe giren sporcular, Diyarbakır'ı Van'da yapılacak grup müsabakalarında temsil etme hakkını kazandı. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı / Spor

Diyarbakır Spor Haberler

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