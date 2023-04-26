Diyarbakır'da kız öğrenciler, kick boksta Dünya Kupası'na hazırlanıyor

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinin kırsal mahallesinde tarım ve hayvancılıkla uğraşan ailelerine yardım ederken yetenekleri keşfedilen 3 kız öğrenci, İstanbul'da düzenlenecek 8. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası'na hazırlanıyor.

İlçeye bağlı kırsal Tepe Mahallesi'ndeki Dicle Ortaokulunda beden eğitimi öğretmeni ve kick boks antrenörü Uğur Selçuk Öner, 4 yıl önce yeteneğini keşfettiği kız ve erkek 10 öğrenciyi kick boksa yönlendirdi.

Öner'in, okulu bırakma noktasındayken aileleri ikna edilerek eğitime kazandırılan, dezavantajlı öğrencilerin de aralarında bulunduğu 10 öğrenciden oluşturduğu takım, 4 yılda ulusal organizasyonlarda 5 altın, 7 gümüş ve 10 bronz madalya kazandı.

Takımda yer alan Havin Kıvanç (16), Melike Fidan (14) ve Meryama Çelebi (16), boş zamanlarında tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan ailelerine destek olurken, bir yandan da kick boks çalışmalarına devam ediyor.

Üç kız öğrenci, memleketi Osmaniye'de depremi yaşayan beden eğitimi öğretmenleri Uğur Selçuk Öner'in nezaretinde antrenmanlarını okulda, yaşadıkları köyde, tarlada ve hayvanların yanında sürdürüyor.

İlçede Tepe Çok Programlı Lisesinde öğrenci olan sporcu kızlar, İstanbul'da 12-15 Mayıs'ta düzenlenecek 8. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası'na hazırlanıyor.

Hedef Avrupa Şampiyonası'na katılmak

Kick boks antrenörü Öner, AA muhabirine, Dünya Kupası'na Türkiye ve Diyarbakır'ı temsilen 4 sporcuyla katılacaklarını, sporcularının turnuvadan dereceyle dönmek istediğini söyledi.

Geçen yıl 7. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası'nda bir sporcusunun şampiyon olduğunu anımsatan Öner, 2 öğrencisinin de üçüncülük elde ettiğini belirtti.

Öner, aynı başarıyı bu yıl da beklediklerini aktardı.

Diyarbakır için büyük bir başarıya daha imza atacaklarına inandıklarını dile getiren Öner, "Biz de depremzedeyiz. Yarıyıl tatili nedeniyle bulunduğum memleketim Osmaniye'de depremi yaşadım. Depremden sonra Bismil ilçesinin İshakpınar köyüne yerleştim. Kızlarımızla beraber antrenmanlarımıza bu şekilde devam ediyoruz." diye konuştu.

Türkiye Kick Boks Federasyonunun yılda üç büyük turnuva düzenlediğini belirten Öner, bu turnuvalarda en yüksek puanı elde eden sporcuların Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazandığını kaydetti.

Öner, şöyle devam etti:

"Üç kızımız da milli takıma girme kapasitesine sahip, dereceleri var. Milli takıma girmeye hak kazanırsak öğrencilerimiz, Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek."

"İnşallah birinci olup ülkemizi gururlandırırız"

Sporculardan Havin Kıvanç, hedefinin milli takıma seçilebilmek olduğunu söyledi.

Dünya Kupası için hazırlıklarının sürdüğünü dile getiren Havin, "Beş yıldır bu sporu yapıyorum. Antrenörüm yeteneğimi keşfetti. Hazırlıklarımıza spor salonu ve köyde devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Melike Fidan ise köyde anne ve babasına yardım ettiğini, koyunları otlattığını, aynı zamanda da Dünya Kupası'na hazırladığını anlattı.

Sporu sevdiğini ve büyük bir mutlulukla yaptığını aktaran Melike, "Depremden çok etkilendik ama pes etmedik. Çalışmalarımız sürüyor. İnşallah birinci olup ülkemizi gururlandırırız." diye konuştu.