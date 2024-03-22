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Diyarbakır'da Keşfedilen Sporcular Milli Takıma Seçilmeyi Hedefliyor

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Diyarbakır'da sportif yetenek taramasıyla keşfedilen öğrenciler, Ateşli Silahlar Türkiye Şampiyonası'nda derece elde edip milli takıma seçilmeyi hedefliyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca, yetenekli öğrencileri spora yönlendirmek ve Türkiye'yi yurt dışında temsil edecek sporcu potansiyelini ortaya çıkarmak amacıyla 81 ilde başlatılan yetenek tarama programı Diyarbakır'da da uygulanıyor.

Başarılı sporcuları yetiştirmek amacıyla yürütülen "Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı" kapsamında Diyarbakır'da yetenekleri keşfedilen Meryem Üslü (14), Enes Faruk Duman (15) ve Medine Gençer (18) atıcılık sporuna yönlendirildi.

Çeşitli tarihlerde düzenlenen Ateşli Silahlar Türkiye Şampiyonası'na katılan sporculardan Üslü birincilik ve üçüncülük, Gençer birincilik, Duman da ikincilik elde etti.

Merkez Yenişehir ilçesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün Seyrantepe Spor Salonunda antrenmanlarını sürdüren ve 23-29 Mart'ta Mersin'de yapılacak olan Ateşli Silahlar Türkiye Şampiyonası'na hazırlanan sporcuların hedefi şampiyon olup, milli takıma seçilmek.

Hepsinin hedefi Türkiye'yi temsil etmek

Sporcu Üslü, AA muhabirine, Gençlik ve Spor Bakanlığının yetenek tarama programı sayesinde sporla tanıştığını belirterek, milli takım sporcusu olma hayaliyle çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Atıcılık sporunu 3 yıldır yaptığını aktaran Üslü, Mersin'deki şampiyonaya hazırlandıklarını, milli takım hedefiyle yarışacağını kaydetti.

Gençer ise, 5 yıldır bu sporu yaptığını ve olimpik kadroda yer aldığını aktardı.

Hedefinin önce Türkiye şampiyonluğu, sonra da milli takım olduğunu anlatan Gençer, "Yetenek taramasında keşfedildim. Antrenörlerimizin desteğiyle yarışmalara hazırlanıyoruz. Hedefimiz milli takıma girmek." diye konuştu.

Duman da, 3 yıldır bu sporu yaptığını, daha önce düzenlenen şampiyonada Türkiye ikinciliği elde ederek, milli takıma aday olma hakkı elde ettiğini kaydetti.

Mersin'deki şampiyonaya da çok iyi hazırlandıklarını dile getiren Duman, "Önümüzde Ateşli Silahlar Türkiye Şampiyonası var. Türkiye şampiyonluğu hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Atıcılık ve avcılık takımı antrenörü Meryem Akgün (40) de 10 yaşından beri bu sporu yaptığını, 8 yıldır da antrenör olarak çalıştığını söyledi.

Antrenmanları çok sıkı bir şekilde yaptıklarını bildiren Akgün, sporcularıyla Ateşli Silahlar Türkiye Şampiyonası'na hazırlandıklarını belirtti.

Akgün, "Çocuk ve gençlere faydalı olmak, onları sporla tanıştırmak istiyoruz. Hedefimiz sporcularımızı Türkiye şampiyonu yapmak, sonra milli takıma girmelerini sağlamaktır." dedi.

Kaynak: AA / Spor

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