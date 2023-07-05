Diyarbakır'da Keşfedilen Judo Yeteneği Balkan Şampiyonu Oldu

Diyarbakır'da antrenör Selman Süren'in keşfettiği İbrahim Halil Kadak, Romanya'da düzenlenen Minikler Balkan Judo Şampiyonası'nda birinci oldu. Kadak, altın madalya kazanarak hedefinin Avrupa ve Dünya şampiyonalarında birinci olmak olduğunu söyledi.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı'nda görevli judo antrenörü Selman Süren, yetenekli öğrencileri spora kazandırmak için kırsal mahalleleri, köy okullarını ve Kuran kurslarını gezdi. Bu ziyaretler sırasında Süren, kırsal Çelikevler Mahallesi Şehit Yunus Elaltunterin Ortaokulu'nda okuyan 6'ncı sınıf öğrencisi İbrahim Halil Kadak'ın sürekli ters takla attığını gördü. Bunun üzerine Süren, Kadak'ı ikna edip, belediyenin ücretsiz judo kursuna yönlendirdi. Kursa başlayıp, 20 aylık eğitim gören Kadak, 2-4 Haziran tarihleri arasında Balıkesir'de düzenlenen ve 1400 sporcunun katıldığı Minikler Türkiye Judo Şampiyonası'nda 26 kilogramda Türkiye 3'üncüsü oldu. Kadak, 16-18 Haziran'da Romanya'nın Sibiu kentinde düzenlenen ve 700 sporcunun katıldığı Minikler Balkan Judo Şampiyonası'nda da birinci olup, altın madalya kazandı. Şampiyonada ayrıca aynı takımdan 30 kilogramda Mikail Göktekin 5'inci, 50 kilogramda Mehmet Çınar da 7'nci oldu.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanı Ömer Buğday ise "Çocukların ve gençlerin fiziksel ve sosyal gelişimlerini desteklemek adına, 21 spor branşımızda 12 ay eğitime kesintisiz devam ettik. Ücretsiz kurslarımız bünyesinde kazandırdığımız toplam 650 lisanslı ve 21 milli sporcumuz bulunmaktadır. İbrahim Halil Kadak da Türkiye'yi temsil için gittiği Romanya'da göğsümüzü kabartarak, altın madalya kazandı. Minikler Balkan Şampiyonası'na katılan Mikail 5'inci ve Mehmet Çınar 7'nci oldu. Tebrik ederim, kazandıkları dereceler ile bizlere gurur verdiler. Etkinliklerimiz, 3 aylık yaz tatilinde de devam ediyor" dedi.