Diyarbakır'da Judo Minikler Türkiye Şampiyonası il seçmeleri tamamlandı

Diyarbakır Judo İl Temsilciliği tarafından organize edilen Judo Minikler Türkiye Şampiyonası il seçmeleri tamamlandı. Seçmelerde her sikletten mücadelede eden, elemelerde başarılı olan 32 minik sporcu Türkiye Judo Federasyonu Başkanlığının faaliyet programında yer alan 2-4 Haziran 2023 tarihleri arasında Balıkesir ilinde yapılacak olan Minikler Türkiye Judo Şampiyonasında Diyarbakır ilini temsil edecekler.

Türkiye Judo Federasyonu faaliyet programında yer alan ve Diyarbakr Judo il Temsilciliği tarafından organize edilen judo minikler Türkiye şampiyonası il seçmeleri tamamlandı.

Diyarbakır Judo İl Temsilcisi Osman Gökcül, kentte 6 kulüpten yaklaşık 150'ye yakın sporcunun katılımıyla Judo Minikler Türkiye Şampiyonasının il seçmeleri için mücadele ettiğini belirtti. Gökcül, "Seçmelerde her sikletten mücadelede eden, elemelerde başarılı olan 32 minik sporcu Türkiye Judo Federasyonu Başkanlığının faaliyet programında yer alan 2-4 Haziran 2023 tarihleri arasında Balıkesir ilinde yapılacak olan Minikler Türkiye Judo Şampiyonasında Diyarbakır ilini temsil edecekler. Türkiye Judo Şampiyonasında ilk ikiye giren sporcular 16-18 Haziran 2023 tarihinde yapılacak olan Minikler Balkan Judo Şampiyonasına da Türkiye milli takım adına yarışmayı hak edecekler. Oldukça kalabalık geçen il seçmesinde miniklerin her siklette mücadelesi bizleri mutlu etti. Kıyasıya mücadele eden ve dereceye giren 32 başarılı minik sporcularımız ilimizi Türkiye Judo Şampiyonasında temsil edecekler" dedi. - DİYARBAKIR