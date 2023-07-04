Diyarbakır'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Spor Okulları açıldı

Diyarbakır'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları' açılışı törenle gerçekleştirildi. Törende çocuk ve gençler tarafından halk oyunu, erbane ve tekvando gösterileri yapıldı.

Diyarbakır'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce 5-18 yaş çocuk ve gençlere yönelik düzenlenen "GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları"nın açılışı dolayısıyla tören yapıldı.

Merkez Kayapınar ilçesindeki Şehit Polis Halit Gülser Spor Kompleksi'nde düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Çocuk ve gençler tarafından halk oyunu, erbane ve tekvando gösterilerinin yapıldığı törende konuşan Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Turgay Sayın, sporda engel tanımadıklarını, engelli bireyleri de spor yapmaya davet ettiklerini belirtti.

Sayın, "İl genelinde yaklaşık 65 salon, saha ve parkurda 32 branşta faaliyet göstermekteyiz. İl müdürlüğümüzün yanı sıra spor kulüplerimiz, bazı kurum ve kuruluşlarımız da kendi bünyesinde kurs açmış bulunmaktalar. İl müdürlüğü olarak bu spor kulüplerimize, kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyoruz." dedi.