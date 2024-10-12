Diyarbakır'da Futbol Turnuvasında 'Gazze'yi Unutma' Pankartıyla Tepki
Diyarbakır'ın Çınar Kaymakamlığı tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Futbol Turnuvasında, takımlar İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği soykırıma karşı duyarlılıklarını 'Gazze'yi Unutma' pankartı açarak gösterdi.
Diyarbakır'ın Çınar Kaymakamlığı tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Futbol Turnuvasında sahaya çıkan takımlar 'Gazze'yi Unutma' pankartı açarak İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği soykırıma tepki gösterdi.
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde futbol turnuvası düzenlendi. Toplam 9 takımın bulunduğu futbol turnuvasında takımlar, İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği soykırıma tepki göstermek ve Filistin halkına destek vermek amacıyla 'Gazze'yi Unutma' pankartıyla sahaya çıktı. - DİYARBAKIR