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Diyarbakır'da Futbol Turnuvasında 'Gazze'yi Unutma' Pankartıyla Tepki

Diyarbakır'da Futbol Turnuvasında 'Gazze'yi Unutma' Pankartıyla Tepki
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Diyarbakır'ın Çınar Kaymakamlığı tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Futbol Turnuvasında, takımlar İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği soykırıma karşı duyarlılıklarını 'Gazze'yi Unutma' pankartı açarak gösterdi.

Diyarbakır'ın Çınar Kaymakamlığı tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Futbol Turnuvasında sahaya çıkan takımlar 'Gazze'yi Unutma' pankartı açarak İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği soykırıma tepki gösterdi.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde futbol turnuvası düzenlendi. Toplam 9 takımın bulunduğu futbol turnuvasında takımlar, İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği soykırıma tepki göstermek ve Filistin halkına destek vermek amacıyla 'Gazze'yi Unutma' pankartıyla sahaya çıktı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Uluslararası İlişkiler İnsan Hakları Politika Filistin 29 Ekim İsrail Futbol Çınar Gazze Spor

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