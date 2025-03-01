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Diyarbakır'da Floor Curling Turnuvası Başladı

Diyarbakır'da Floor Curling Turnuvası Başladı
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Diyarbakır'da düzenlenen Floor Curling turnuvasına 17 ilden 43 okul ve 120 sporcu katılmakta. 4 gün sürecek olan yarışmada şampiyon belirlenecek.

Diyarbakır'da düzenlenen Floor Curling'e 17 ilden, 43 okul, 43 takım ve 120 sporcunun katıldı.

Diyarbakır'a gelen sporcular 4 gün sürecek turnuvada ter dökecek ve 4 günün sonunda şampiyon belli olacak. Toplamda 17 ilden 43 takımın katıldığı turnuvaya 120 sporcu katılım sağladı. Kentte bir ilk olduğunu belirten Diyarbakır Curling il temsilcisi Remziye Kılınçer, toplamda 17 ilden, 43 okul, 43 takım ve 120 sporcunun katıldığını belirtti. Kılınçer, "Diyarbakır'da 'Floor Curling' sporu ilk kez yapıldı. Müsabakalarımız 4 gün sürecek. Grup elemeleri ve ardından çapraz eşleşmeler sonucu finalistler belli olacak. Gelen takımların, komşu illerden gelen vatandaşlarımızı memnuniyetini görmek bizim için onur ve gurur" şeklinde konuştu.

Maçın hakemlerinden Seval Görmez ise, 'Floor Curling' sporunun tamamen sayısal zekayla oynanan bir oyun olduğunu dile getirdi. Görmez, "4 kırmızı, 4 mavi taşımız vardır. Kız, erkek ve karma olarak 3 gruba ayrılıyor. Küçük, yıldızlar ve gençler olarak oynanıyor. Tamamen bu oyunda açısal düşünüyorsunuz taktik ve strateji ile oynanan bir oyundur. Herkesin katılmasını istiyoruz" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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