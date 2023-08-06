Diyarbakır'da Bağlar Belediyespor Kız Çocuklarını Voleybola Kazandırıyor

Diyarbakır'da Bağlar Belediye spor, ilçede bulunan kız çocuklarını voleybola kazandırmak üzere geniş kapsamlı alt yapı çalışması başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bağlar Belediye spor kız çocuklarını voleybola kazandırmak ve lisanslı sporcu sayısını artırmak üzere çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Antrenör Serpil Karakaş ve Mevlüt Aslan nezaretinde sürdürülen çalışmalarda ilçede tarama yapılarak kız çocuklarının voleybola kazandırılması amaçlanıyor.

Çalışmalara katılan ve yetenekleri olduğu tespit edilen çocuklara daha sonra kulüp tarafından lisans çıkarılacak.

Kulüpten yapılan açıklamada da, Bölgesel Amatör Futbol Ligi'nde mücadele eden futbol takımında yıllardır bölge gençlerine şans veren ve kadrosunun tamamına yakınını yerli isimlerden oluşturarak spor kamuoyunun takdirini kazanan bir kulüp olarak aynı anlayışı tüm branşlarda hayata geçirmekteyiz. Kız çocuklarımızı voleybola kazandırmak ve bu alanda lisanslı sporcu sayısını artırmak üzere alt yapı çalışmalarına bu yıl daha da ağırlık vereceğiz. Bu alandaki başarılı çalışmalarıyla öne çıkmış antrenörlerimiz nezaretinde geniş kitlelere ulaşmayı amaçlıyoruz. Tüm kız çocuklarını çalışmalarımıza katılmaya ve bu imkanlardan istifade etmeye davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi.