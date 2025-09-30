Diyarbakır'da Avrupa Spor Haftası Coşkusu

AVRUPA Spor Haftası, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde kentin tarihi dokusu içerisinde düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinasyonunda, Herkes İçin Spor Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen etkinlikler, kentin kültürel mirasının simgelerinden Cemilpaşa Konağı ve tarihi İçkale'de gerçekleştirildi. Etkinliklerde farklı yaş gruplarından vatandaşlar spor aktivitelerine katılırken, Sur'un tarihi atmosferinde renkli görüntüler oluştu. Yetkililer, bu tür organizasyonların hem spor bilincini artırdığını hem de kentin tarihi değerlerine dikkat çektiğini belirtti.

Haber-kamera: Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR