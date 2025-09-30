Haberler

Diyarbakır'da Avrupa Spor Haftası Coşkusu

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, Avrupa Spor Haftası etkinlikleri tarihi mekânlarda düzenlenerek spor ve kültürel miras bir araya getirildi.

AVRUPA Spor Haftası, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde kentin tarihi dokusu içerisinde düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinasyonunda, Herkes İçin Spor Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen etkinlikler, kentin kültürel mirasının simgelerinden Cemilpaşa Konağı ve tarihi İçkale'de gerçekleştirildi. Etkinliklerde farklı yaş gruplarından vatandaşlar spor aktivitelerine katılırken, Sur'un tarihi atmosferinde renkli görüntüler oluştu. Yetkililer, bu tür organizasyonların hem spor bilincini artırdığını hem de kentin tarihi değerlerine dikkat çektiğini belirtti.

Haber-kamera: Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
