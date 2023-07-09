Diyarbakır'da 15 Temmuz Şehitleri Anma Yol Bisikleti Yarışması düzenlendi

Diyarbakır'da Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından '15 Temmuz Şehitleri Anma Yol Bisikleti Yarışması' düzenlendi. Yarışmaya 116 lisanslı sporcu katıldı.

DİYARBAKIR'da, Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından '15 Temmuz Şehitleri Anma Yol Bisikleti Yarışması' düzenlendi.

Diyarbakır'da 'Sur'da Demir Atlılar' mottosuyla tarihi surlar çevresinde 5,11 kilometrelik parkurda U17 Kızlar, Genç Kızlar, Büyük Kadınlar, U17 Erkekler, Genç Erkekler, Büyük Erkekler olmak üzere 6 kategoride düzenlenen yarışamaya 116 lisanslı sporcu katıldı. Etkinliğe, Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Sur, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Sur Kaymakamı Asım Solak, sporcular ve aileleri katıldı. Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, yarışma startını vermeden önce yaptığı konuşmada, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında bisiklet turu düzenlediklerini söyledi.

Vali Su,15 Temmuz 2016'da ülkeyi işgal etmek, demokrasiyi ortadan kaldırmak isteyen FETÖ terör örgütü ve uzantılarına karşı milletin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde sokaklara, meydanlara inerek terör örgütünün eylemine dur dediğini belirterek, "Bu mücadelede 251 şehit verdik. Biz de bugün o şehitlerimizin anısına bir bisiklet yarışması gerçekleştiriyoruz. 6 kategorideki bu yarışmayla şehitlerimizin aziz hatırasını yad ediyoruz. Onları asla unutmayacağız, şehitlerimizi asla unutturmayacağız" dedi.

Vali Su, konuşmanın ardından Küpeli Kapı'da kurulan başlangıç platformunda yarışmanın startını verdi. Yarışmada dereceye girenlere 15 Temmuz Cumartesi günü Kurşunlu Cami Meydanı'nda düzenlenecek 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde ödülleri takdim edilecek.(DHA)